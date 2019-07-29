https://static.news.ru/photo/1edbef16-b1ef-11e9-a66c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Romano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Легкомоторный самолёт упал на автостраду А-26, которая соединяет итальянские области Лигурия и Пьемонт рядом с городом Алессандрия.

По данным представителей правоохранительных органов, в результате крушения погиб пилот.

Инцидент произошёл утром, когда движение на трассе было не слишком оживлённым. Как сообщают очевидцы, воздушное судно совершило рискованный манёвр, после чего рухнуло на резервную полосу, не задев ни одной машины.

На месте происшествия работают пожарные и полицейские. Они устанавливают личность погибшего пилота и обстоятельства случившегося, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что на Украине упал легкомоторный самолёт «Бекас». Инцидент произошёл в Черновицкой области вблизи села Погореловка.