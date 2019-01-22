Леди Гага поборется за «Оскар»

Объявлены имена претенденток на самую престижную кинопремию мира — «Оскар».
В категории «Лучшая актриса» Леди Гаге, которая сыграла главную роль в дебютном для Брэдли Купера в качестве режиссёра фильме «Звезда родилась», конкуренцию составят ещё четыре актрисы: Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Ялица Апарисио («Рома») и Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»).
Грядущая церемония вручения премии «Оскар» Американской академии киноискусств станет уже 91-й с момента её создания. Она состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля.
Ранее News.ru писал о том, что кинокартина «Зелёная книга» Питера Фаррелли получила главный приз Гильдии продюсеров Америки. Церемония вручения проходит в Беверли-Хиллз.