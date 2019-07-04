https://static.news.ru/photo/cf581340-9149-11e9-bebf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уроженца Липецка доставили самолётом в Москву в сопровождении врачей-реаниматологов «Медицины катастроф». Мужчину сбили неизвестные на дороге в Доминиканской Республике.

На его лечение супруга смогла собрать 720 тысяч песо или около 1 млн рублей. Средства переводили неравнодушные люди с 28 мая по 2 июля. По её словам, мужчина чувствует себя плохо.

Ему поставили диагноз «отёк и контузия головного мозга». Несмотря на тяжёлое состояние пациента, российские медики не теряют надежды его вылечить. Сейчас Андрей находится в Центральном клиническом военном госпитале имени Вишневского, передаёт Life .

Ранее News.ru писал, что российская туристка умерла в Доминикане. Об этом сообщил руководитель доминиканского отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов. По его словам, погибшая была жительницей Саранска.