Уроженца Липецка доставили самолётом в Москву в сопровождении врачей-реаниматологов «Медицины катастроф». Мужчину сбили неизвестные на дороге в Доминиканской Республике.
На его лечение супруга смогла собрать 720 тысяч песо или около 1 млн рублей. Средства переводили неравнодушные люди с 28 мая по 2 июля. По её словам, мужчина чувствует себя плохо.
Ему поставили диагноз «отёк и контузия головного мозга». Несмотря на тяжёлое состояние пациента, российские медики не теряют надежды его вылечить. Сейчас Андрей находится в Центральном клиническом военном госпитале имени Вишневского, передаёт
Ранее News.ru писал, что российская туристка умерла в Доминикане. Об этом сообщил руководитель доминиканского отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов. По его словам, погибшая была жительницей Саранска.