https://static.news.ru/photo/c33ea578-afc2-11e9-990f-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вывод американского оружия в космос может привести к новому витку глобальной гонки вооружений. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мы обеспокоены планами США, — сказал политик на заседании министров иностранных дел стран БРИКС.

По словам Лаврова, подобные идеи уже получили финансовую поддержку в США. Подобная ситуация может говорить о возникновении новой угрозы международной безопасности. Кроме того, он напомнил, что вокруг ДСНВ сохраняется неопределённость, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что у Москвы и Вашингтона ещё есть время договориться о продлении соглашения о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений. Однако, по его словам, пока у Белого дома интереса к этому нет.