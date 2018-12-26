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Лавров встретится с главой МИД Иордании

Сергей Лавров MFA Russia/Flickr.com/Global Look Press

Сергей Лавров

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москву приедет глава МИД Иордании Айман Сафади, чтобы обсудить вопрос о сирийском урегулировании с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«28 декабря намечен рабочий визит в Москву министра иностранных дел по делам иммигрантов Иордании», — сказала Захарова на брифинге.

Главы внешнеполитических ведомств встретятся, чтобы обменяться мнениями по актуальным вопросам международной региональной повестки с упором на сирийский вопрос. Они также обсудят пути решения острых гуманитарных вопросов, которые касаются содействия для возвращения к местам постоянного проживания сирийских беженцев.

Ранее News.ru писал, что Сергей Лавров заявил, что решить проблему незаконного присутствия США в Сирии будет непросто. Он считает, что нет оснований для военного присутствия США в Заевфратье и на юге Сирии. Вашингтон постоянно выдвигает новые условия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность САР.


#россия #лавров #МИД #иордания
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