https://static.news.ru/photo/2124a5c2-a279-11e9-93b4-fa163e074e61_1024.jpg Глава МИД Сергей Лавров и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак Фото: МИД России/flickr.com

В Словакии на полях саммита руководителей Министерств иностранных дел стран-членов ОБСЕ прошла встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова со словацким коллегой Мирославом Лайчаком, который является председателем организации.

Как приводится в сообщении МИД РФ, Лавров и Лачак обсудили самый широкий спектр вопросов мировой повестки. Особое внимание было уделено перспективам развития двусторонних отношений между Москвой и Братиславой.

«Стороны обсудили развитие политического диалога между странами, сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сферах», — приводится в сообщении российского дипведомтсва.

Также российская и словацкая стороны сверили часы по предстоящему заседанию в октябре 2019 года в Сочи российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова, которая совсем недавно сменила на этом посту Андрея Киску, заявила о важности развития двусторонних отношений между Москвой и Братиславой, писал News.ru.