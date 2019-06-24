https://static.news.ru/photo/1701be0e-9694-11e9-919a-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Египет озабочены стремлением США продвигать келейные идеи по палестино-израильскому урегулированию.

Выразили озабоченность попытками США продвигать келейно разработанные идеи, — цитирует ТАСС Лаврова с пресс-конференции по итогам российско-египетских переговоров.

Эти идеи, по его мнению, подразумевают отказ от принципа двугосударственного решения палестинской проблемы, отход от международно-правовой базы, включая резолюции ООН, мадридские принципы и арабскую мирную инициативу.

Как писал News.ru, израильское правительство обещает «открыто и честно» рассмотреть предложенную Трампом «сделку века». Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Премьер отметил, что Израиль не будет поступать как Палестина, сразу отвергнув такую сделку. Нетаньяху пообещал выслушать американское предложение, когда он вместе с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном осматривал Иорданскую долину и забор безопасности.