https://static.news.ru/photo/755bae3c-afb3-11e9-86d0-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что напряжённость в Персидском заливе грозит крупномасштабным военным столкновением. По его мнению, этого допустить нельзя.

Антииранские шаги привели к резкой эскалации напряжённости в зоне Персидского залива. Развитие событий подошло к опасной черте, чреватой рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения. Этого допустить ни в коем случае нельзя, — цитирует «Интерфакс» Лаврова.

Он напомнил, что несколько лет назад была сформулирована концепция обеспечения коллективной безопасности и сотрудничества в Персидском заливе, и призвал коллег из стран БРИКС её поддерживать.

Как писал News.ru, очередной инцидент с нефтяным танкером, задержанным иранским Корпусом Стражей Исламской революции в Персидском заливе, ожидаемо привёл к обострению ситуации в регионе. Военное командование США по следам случившегося заявило о размещении контингента в Саудовской Аравии и о запуске интернациональной морской операции «Страж», призванной обеспечить безопасность судоходства в районе Персидского залива. Все эти шаги вновь спровоцировали разговоры о возможном переходе американо-иранского конфликта в «горячую» фазу.