Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева посетит РФ по приглашению своего коллеги Сергея Лаврова.
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал на открытии выставки, посвящённой 140-летней годовщине установления дипотношений между странами.
По словам Лаврова, дата визита болгарского министра уже согласована. Она приедет в Россию в октябре, передаёт
Ранее News.ru писал, что Захариева потребовала объяснений от посла Турции в Болгарии по поводу высказывания о необходимости изучения турецкого языка как иностранного.