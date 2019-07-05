https://static.news.ru/photo/f9dd16a6-bf7e-4f0f-933d-a292b55f97c7_1024.jpg Министр иностранных дел Сергей Лавров Фото: Global Look Press/Xinhua/Predrag Milosavljevic

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева посетит РФ по приглашению своего коллеги Сергея Лаврова.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал на открытии выставки, посвящённой 140-летней годовщине установления дипотношений между странами.

По словам Лаврова, дата визита болгарского министра уже согласована. Она приедет в Россию в октябре, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Захариева потребовала объяснений от посла Турции в Болгарии по поводу высказывания о необходимости изучения турецкого языка как иностранного.