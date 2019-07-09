Министр иностранных дел Сергей Лавров побывал на неформальной встрече ОБСЕ в Словакии, чтобы обсудить с коллегами вопросы безопасности в Евроатлантике и текущий кризис доверия между сторонами. О том, удалось ли министрам сблизить точки зрения по проблемным вопросам, из Штрбске-Плесо — спецкорр News.ru.

Неформальная встреча министров иностранных дел ОБСЕ проходила в живописном месте Высокие Татры. Зимой — это популярный горнолыжный курорт, летом в Татры съезжаются те, кого привлекает тихий и спокойный отдых или многочисленные пешеходные горные тропы. Одним из излюбленных развлечений туристов по праву является променад вокруг озера Штрбске-Плесо, вид на которое открывается из окон отеля Kempinski, в котором и прошли переговоры. Отель не в первый раз принимает высокопоставленных гостей: так в прошлом году в нём состоялся саммит «Вышеградской четвёрки». Для встреч министров места же здесь маловато: под зал пленарных заседаний отвели помещение, где обычно располагается ресторан для гостей отеля.

Текущая встреча состоялась на фоне скандала в Парламентской ассамблее ОБСЕ, вызванного принятием 8 июля декларации, которую в российской делегации жёстко раскритиковали. В документе содержались такие пункты, как призыв к России о деоккупации Крыма, отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Проекты газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» рассматривались в документе как потенциальные рычаги политического и экономического принуждения стран, зависящих от поставок энергоресурсов. Российская делегация документ не признала и заявила о том, что не намерена его исполнять. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже высказался о необходимости пригласить главу ПА ОБСЕ Георгия Церетели в Москву, чтобы он отчитался перед российскими парламентариями.

Не обошёл декларацию стороной и глава МИД РФ, который в ходе общения с журналистским пулом отметил: в ОБСЕ «некоторые наши коллеги в целом заточены только на то, чтобы заученно повторять обвинения в адрес России: агрессия, оккупация и так далее». Сергей Лавров также напомнил, что ПА ОБСЕ не приняла российский проект о недопустимости возрождения неонацизма и подчеркнул, что европейским партнёрам должно быть стыдно.

Мы будем продолжать эту тему ставить в Совете Европы и на площадке ОБСЕ. Постараемся подготовить вместе с нашими коллегами пакет необходимых решений для официального заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет в начале декабря в словацкой столице, — сказал министр.

В целом же встреча, которую сделали практически полностью закрытой для СМИ, была посвящена безопасности в Евроатлантике. Члены организации сходятся во мнении, что ситуация в последние годы обострилась, однако причины трактуют по-разному. Для России главной угрозой является продвижение инфраструктуры НАТО на Восток — к российским границам и увеличение бюджета альянса. Для европейцев — вопрос Донбасса и Крыма, а также участившиеся масштабные военные учения. С этого года в список факторов, способствующих росту напряжённости, вошло и прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Разговор о разрядке напряжённости и создании мер доверия ведётся уже не первый год. Так в 2017 году по инициативе Германии в рамках ОБСЕ был запущен «структурированный диалог» по вызовам и рискам безопасности, в рамках которого планировалось обсуждение на экспертном уровне и возможное урегулирование существующих проблемных точек. Тем не менее за два года работы структура так и не представила каких-либо инициатив. По словам Лаврова, европейские коллеги заинтересованы в большей транспарентности и установлении дополнительных мер доверия. С российской же точки зрения прежде всего необходимо укрепление контактов в военно-политической области. Министр выразил надежду на достижение «конкретных договорённостей» в рамках «диалога» уже в ближайшем будущем.

Тем не менее основа возможных договорённостей пока не просматривается. Большинство стран-членов ОБСЕ состоят в НАТО, и изменение позиции членов альянса лишь потому, что диалог ведётся на другой политической площадке, кажется маловероятным. Российская позиция также вряд ли может претерпеть изменения в обозримой перспективе. При этом большинство российских озабоченностей связано, прежде всего, с позицией Вашингтона, однако ОБСЕ вряд ли может послужить платформой, в рамках которой Москва и Вашингтон будут готовы решать вопросы двусторонней повестки. Несмотря на то, что неформальные встречи министров ОБСЕ служат для того, чтобы представители стран-членов организации могли более открыто обсудить актуальные проблемы, приблизить их решение в текущих условиях таким форматам не по силам.