https://static.news.ru/photo/df6531d0-9bf0-11e9-bcf9-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская сторона положительно оценивает усилия спецпосланника генсека ООН Мартина Гриффитса по урегулированию кризиса в Йемене. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который провёл встречу с представителем всемирной организации.

Гриффитс, в свою очередь, выразил благодарность за возможность провести консультации в Москве. При этом он отметил, что Совбез ООН сохраняет единое мнение по йеменскому вопросу, передаёт ТАСС .

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене продолжается в течение почти пяти лет. Ранее News.ru писал, что арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла авиаудар по жилому кварталу йеменской столицы Сане. В результате погибли шесть человек и ещё несколько десятков получили ранения. В числе пострадавших оказались две гражданки России.