Российская сторона положительно оценивает усилия спецпосланника генсека ООН Мартина Гриффитса по урегулированию кризиса в Йемене. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который провёл встречу с представителем всемирной организации.
Гриффитс, в свою очередь, выразил благодарность за возможность провести консультации в Москве. При этом он отметил, что Совбез ООН сохраняет единое мнение по йеменскому вопросу, передаёт
Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене продолжается в течение почти пяти лет. Ранее News.ru писал, что арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла авиаудар по жилому кварталу йеменской столицы Сане. В результате погибли шесть человек и ещё несколько десятков получили ранения. В числе пострадавших оказались две гражданки России.