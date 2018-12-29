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Лавров дал оценку переговорам с Турцией по Сирии

Сергей Лавров Сергей Булкин/News.ru

Сергей Лавров

в мире [ версия для печати ]

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры между Россией и Турцией по Сирии на высоком уровне были полезными. Участие в них принимали министры иностранных дел, обороны, а также руководители разведок.

«Мы рассмотрели дальнейшие шаги по реализации тех задач, которые были поставлены в "астанинском формате", прежде всего в контексте борьбы с терроризмом, решения гуманитарных вопросов, создания условий для возвращения беженцев», — добавил Лавров.

Ранее News.ru писал о том, что новость о вступлении сирийских войск в курдский город Манбидж повергла в шоковое состояние президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот город, который находится в 85 км от Алеппо, контролировался Силами самообороны сирийских курдов (YPG), а Эрдоган, называющий YPG «террористами», планировал зачистить территорию.

После того как правительственные войска, вошедшие в Манбидж, подняли флаг Сирийской Арабской Республики, Эрдоган ограничился осторожным заявлением. По его словам, это «психологическая операция, а ситуация на самом деле до сих пор неопределенна». Он пообещал обсудить эту ситуацию с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган планирует провести переговоры по этому вопросу в Сочи или Москве.


#сирия #лавров #турция
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