Лавина в Австрии унесла жизни трёх немцев

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В Австрии под лавиной погибли три горнолыжника из ФРГ. Ещё один пропал без вести.

По данным агентства DPA, трагедия произошла в местечке Лех. Группа горнолыжников каталась на закрытом участке трассы. Спасатели уже обнаружили тела троих граждан Германии.

Ранее News.ru писал о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила немецкого горнолыжника Штефана Лутца победы на этапе Кубка мира в США в гигантском слаломе. Он также вернёт заработанные на этапе призовые. Спортсмен обвиняется в нарушении антидопинговых правил.