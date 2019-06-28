https://static.news.ru/photo/998247e4-9b95-11e9-8cbb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Решение парламента Эстонии снизить с 1 июля текущего года на 25% акцизы на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки вызвало бурную критику со стороны властей соседней Латвии.

Согласно оценке эстонских парламентариев, сокращение акциза позволит бизнесменам снизить цены на алкоголь, чтобы искоренить приграничную торговлю спиртным с Латвией. После вступления закона в силу объёмы продажи спиртного на границе сократятся на 80%, продажи пива финским туристам в Эстонии вырастут на 20%, а прочего алкоголя — на 35%.

В свою очередь премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Таллин в «развязывании акцизной войны» и предупредил, что Рига ответит на это снижением акциза. Он также напомнил своему эстонскому коллеге Юри Ратасу о якобы существующей между странами Прибалтики договорённости, согласно которой решения по поводу акциза необходимо обсуждать с соседями. В ответ на это премьер Эстонии заявил, что впервые слышит об этом, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что наличие российского телеканала RT в гостиничном номере в Брюсселе неприятно удивило министра обороны Латвии Артиса Пабрикса. По его мнению, если этот телеканал запрещён в Латвии, то он должен быть недоступен и в других странах Европы.