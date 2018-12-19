Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ

Документы Комитета государственной безопасности Латвийской ССР выложат в открытый доступ 20 декабря.
Среди них картотека учёта внештатных работников ведомства латвийской республики бывшего Союза, алфавитная и статистическая картотеки агентов и описания ЦК Компартии Латвии из фонда Государственного архива, а также телефонная книга сотрудников КГБ СССР.
Ознакомиться с документами можно будет на сайте Латвийского национального архива в разделе kgb.arhivi.lv.
Ранее News.ru писал, что Служба внешней разведки Российской Федерации отказалась комментировать информацию о возможной работе Владимира Путина в Министерстве госбезопасности бывшей ГДР. Также в СВР не ответили на вопрос о найденном служебном удостоверении Штази на имя президента РФ.