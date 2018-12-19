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Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

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Документы Комитета государственной безопасности Латвийской ССР выложат в открытый доступ 20 декабря.

Среди них картотека учёта внештатных работников ведомства латвийской республики бывшего Союза, алфавитная и статистическая картотеки агентов и описания ЦК Компартии Латвии из фонда Государственного архива, а также телефонная книга сотрудников КГБ СССР.

Ознакомиться с документами можно будет на сайте Латвийского национального архива в разделе kgb.arhivi.lv.

Ранее News.ru писал, что Служба внешней разведки Российской Федерации отказалась комментировать информацию о возможной работе Владимира Путина в Министерстве госбезопасности бывшей ГДР. Также в СВР не ответили на вопрос о найденном служебном удостоверении Штази на имя президента РФ.


#Латвия #документы #КГБ
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