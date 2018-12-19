Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ

https://news.ru/storage/news/bd64dedfefdc644e2d94540f186bf794/07694b97-5677-4859-99aa-859c3bcdb113_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Документы Комитета государственной безопасности Латвийской ССР выложат в открытый доступ 20 декабря.

Среди них картотека учёта внештатных работников ведомства латвийской республики бывшего Союза, алфавитная и статистическая картотеки агентов и описания ЦК Компартии Латвии из фонда Государственного архива, а также телефонная книга сотрудников КГБ СССР.

Ознакомиться с документами можно будет на сайте Латвийского национального архива в разделе kgb.arhivi.lv.

Ранее News.ru писал, что Служба внешней разведки Российской Федерации отказалась комментировать информацию о возможной работе Владимира Путина в Министерстве госбезопасности бывшей ГДР. Также в СВР не ответили на вопрос о найденном служебном удостоверении Штази на имя президента РФ.