Американское следствие подозревает актёра Голливуда Кьюбу Гудинга-младшего в сексуальных домогательствах к посетительнице одного из баров Нью-Йорка.
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Сначала полицейские арестовали актёра, а позже его освободили под подписку о невыезде после шести часов содержания под стражей.
26 июня должен состояться суд, который окончательно определит меру пресечения. Сам Гудинг-младший отрицает случившееся и не признаёт себя виновным.
Известно, что максимальное наказание — тюремное заключение сроком на два года.
Ранее голливудский киноактёр Эштон Кутчер предстал перед судом Лос-Анджелеса. Он был вызван по делу об убийстве 18-летней давности, писал News.ru.