https://static.news.ru/photo/214b300e-8ea9-11e9-b678-fa163e074e61_1024.jpg Кьюба Гудинг-младший Фото: Bettina Strenske/imago stock&people/Global Look Press

Американское следствие подозревает актёра Голливуда Кьюбу Гудинга-младшего в сексуальных домогательствах к посетительнице одного из баров Нью-Йорка.

Как передаёт AP , к полицейским с заявлением обратилась 29-летняя женщина, которая пожаловалась на то, что актёр полез к ней с поцелуями и положил руку ей на грудь без согласия. По её словам, мужчина был изрядно нетрезв.

Сначала полицейские арестовали актёра, а позже его освободили под подписку о невыезде после шести часов содержания под стражей.

26 июня должен состояться суд, который окончательно определит меру пресечения. Сам Гудинг-младший отрицает случившееся и не признаёт себя виновным.

Известно, что максимальное наказание — тюремное заключение сроком на два года.

Ранее голливудский киноактёр Эштон Кутчер предстал перед судом Лос-Анджелеса. Он был вызван по делу об убийстве 18-летней давности, писал News.ru.