https://static.news.ru/photo/2eca4eb0-977b-11e9-888e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vadim Chuprina/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Студия «Квартал 95» объявила о запуске нового проекта с критикой украинского лидера Владимира Зеленского.

Программу будет вести Валерий Жидков. Она будет называться «Где демократия?». Руководство студии пообещало оставаться непредвзятой организацией, делая выпуски о тех или иных событиях в стране. Украинский телеканал «1+1» начнёт транслировать передачу с ближайшей субботы, передаёт Strana.ua .

Как ранее писал News.ru, на официальном сайте президента Украины опубликована петиция с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому запретить на территории Украины деятельность компании «Студия «Квартал 95», руководителем которой он до недавнего времени являлся.