«Кузьму Минина» сняли с мели

https://news.ru/storage/news/38f6f8e5d8eb8e49523ae6d1928402f0/341a3427-7f79-421a-8f0e-169cafa350f6_850.jpg Sputnik на русском/youtube.com

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Британским кораблям удалось снять с мели российский сухогруз «Кузьма Минин». Судно развернули носом в противоположном от берега направлении.

В операции участвовали буксиры Службы береговой охраны Великобритании, сообщает Sky News.

Сейчас российский корабль с заведённым двигателем направляется к открытому морю недалеко от английского города Фалмут, пишет Свободная пресса.

Ранее News.ru писал, что британская береговая охрана готовится снять с мели сухогруз, который находится в западной части входа в порт между пляжами Суонпул и Гиллингвэйз. «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западного побережья страны. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами РФ.