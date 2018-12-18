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«Кузьму Минина» сняли с мели

Скриншот Sputnik на русском/youtube.com

Скриншот

в мире [ версия для печати ]

Британским кораблям удалось снять с мели российский сухогруз «Кузьма Минин». Судно развернули носом в противоположном от берега направлении.

В операции участвовали буксиры Службы береговой охраны Великобритании, сообщает Sky News.

Сейчас российский корабль с заведённым двигателем направляется к открытому морю недалеко от английского города Фалмут, пишет Свободная пресса. 

Ранее News.ru писал, что британская береговая охрана готовится снять с мели сухогруз, который находится в западной части входа в порт между пляжами Суонпул и Гиллингвэйз. «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западного побережья страны. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами РФ.


#корабль #англия
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