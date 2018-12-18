«Кузьму Минина» сняли с мели

Британским кораблям удалось снять с мели российский сухогруз «Кузьма Минин». Судно развернули носом в противоположном от берега направлении.
В операции участвовали буксиры Службы береговой охраны Великобритании, сообщает Sky News.
Сейчас российский корабль с заведённым двигателем направляется к открытому морю недалеко от английского города Фалмут, пишет Свободная пресса.
Ранее News.ru писал, что британская береговая охрана готовится снять с мели сухогруз, который находится в западной части входа в порт между пляжами Суонпул и Гиллингвэйз. «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западного побережья страны. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами РФ.