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Кустурица: Путин приносит добро и уверенность

Эмир Кустурица Matteo Chinellato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эмир Кустурица

в мире [ версия для печати ]

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица рассказал о своём отношении к российскому президенту Владимиру Путину, который 17 января посетил его родную страну. По его словам, лидер РФ — «не чужой» для сербов.

«Это человек, при котором мир перестал быть однополярным, и мы в Сербии считаем, что Путин приносит нам добро и уверенность. Это важно для нашего народа», — цитирует РЕН ТВ актёра.

Кустурице удалось пообщаться с главой России в Белграде. По словам постановщика, в разговоре он больше всего акцентировал внимание на ситуации в Сербии, «где местное население подвергается давлению со стороны политиков и не всегда свободно может выстраивать отношения с РФ».

Он также сообщил Путину, что собирается дать несколько концертов в России весной этого года.

Ранее News.ru писал, что более 30 тысяч человек вышли на центральные улицы Белграда в ожидании прибытия российского лидера в храм Святого Саввы. Люди слушают играющую из динамиков «Калинку-малинку», кто-то держит в руках иконы.


#путин #кустурица
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