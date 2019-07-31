https://static.news.ru/photo/03a5b294-b416-11e9-ab56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Выезд новоизбранных депутатов Верховной рады на учёбу может вызвать смех у соседей Украины. Об этом заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович.

По его словам, учиться надо на протяжении всей жизни, но будущие парламентарии от партии «Слуга народа» проводят неделю в Трускавце вместо того, чтобы решать проблемы, стоящие перед страной. Такое мнение политик высказал в эфире телеканала NewsOne .

Если говорить серьезно то, то, что мы видим в Трускавце, больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не на серьёзный парламент. Я хочу сказать самое главное: нет проблем в Украине, которые невозможно решить. Но ими необходимо заниматься, и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно, — сказал Колтунович.

Ранее News.ru сообщал, что политтехнолог партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Никита Потураев рассказал о никчёмности депутатов. На лекции в Трускавце он заявил, что все они — никто. Выборы выиграл глава государства, а не они, уверен советник. Произошедшее вызвало неоднозначную реакцию будущих депутатов. Многие политики почувствовали себя оскорблёнными.