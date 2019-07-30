Курс Киева в Евросоюз и НАТО на Украине считают бутафорией. Такого мнения придерживается представитель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Своё мнение политик высказал
Это всё бутафория. Я хочу услышать, когда начнут решаться вопросы украинских граждан... то, что нас больше всего беспокоит, — резко отозвался оппозиционер о стратегии властей.
Ранее News.ru сообщал, что представитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что Украина может перестать существовать как государство уже в ближайшие три года. Причиной этому он назвал всевозможные «политические эксперименты».