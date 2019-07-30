https://static.news.ru/photo/0a03bbda-b313-11e9-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Курс Киева в Евросоюз и НАТО на Украине считают бутафорией. Такого мнения придерживается представитель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Своё мнение политик высказал в эфире телеканала «112 Украина».

Это всё бутафория. Я хочу услышать, когда начнут решаться вопросы украинских граждан... то, что нас больше всего беспокоит, — резко отозвался оппозиционер о стратегии властей.

Ранее News.ru сообщал, что представитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что Украина может перестать существовать как государство уже в ближайшие три года. Причиной этому он назвал всевозможные «политические эксперименты».