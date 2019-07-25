https://static.news.ru/photo/5d36b58c-aef9-11e9-98a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: National Bank of Georgia/Wikimedia Commons

Курс лари продолжает падать по отношению к европейской и американской валюте. 25 июля один доллар США стоит 2,9010 лари, евро — 3,2343, а британский фунт стерлингов — 3,6251.

Согласно данным, опубликованным Национальным банком Грузии, 26 июля $1 будет стоить 2,9171 лари, €1 — 3,2496, £1 — 3,6452 лари.

Ранее News.ru писал, что курс доллара расчётами «завтра» на 10:05 мск четверга, 25 июля, снижается на 13 копеек — до 63,17 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 70,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 0,32% — до 63,38 доллара за баррель.