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Иракские курды боятся за свою судьбу после ухода американцев

SEBASTIAN BACKHAUS/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Борьба с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ) продолжится. Проживающие в Сирии курды страдали «слишком много», в том числе из-за атак боевиков, заявил бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани.

Политик выразил тревогу в связи выводом американских войск с территории САР. Лидер обеспокоен судьбой своих собратьев на территории арабского государства, о чём рассказал в время беседы со спецпредставителем США в международной коалиции Бреттом Макгурком, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о намерении Парижа сохранить военный контингент в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. Президент Франции отметил, что присутствие армии необходимо для строительства нового государства.


#дональдтрамп #сша #сирия #курды #Ирак
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