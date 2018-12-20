Иракские курды боятся за свою судьбу после ухода американцев

Борьба с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ) продолжится. Проживающие в Сирии курды страдали «слишком много», в том числе из-за атак боевиков, заявил бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани.
Политик выразил тревогу в связи выводом американских войск с территории САР. Лидер обеспокоен судьбой своих собратьев на территории арабского государства, о чём рассказал в время беседы со спецпредставителем США в международной коалиции Бреттом Макгурком, пишет РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал о намерении Парижа сохранить военный контингент в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. Президент Франции отметил, что присутствие армии необходимо для строительства нового государства.