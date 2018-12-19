Курды назвали вывод войск США из САР ударом в спину

https://news.ru/storage/news/3ee490fbfad3eab0c99ec86be8fe056a/827e81a4-c8fb-4545-a411-f8dab1ff8e7f_850.jpg Giorgos Georgiou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённая коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) негативно восприняла решение американских властей вывести свои войска с территории Сирии.

Представитель курдского формирования заявил, что такие действия являются «предательством и ударом кинжалом в спину», сообщает Sky News Arabia.

Ранее News.ru писал, что отряды национальной самообороны курдов могли заключить соглашение с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) ради освобождения пленных американцев.

19 декабря американский лидер Дональд Трамп распорядился полностью вывести войска США из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Лидер страны также заявил о победе над боевиками ИГ на территории САР.