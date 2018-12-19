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Курды назвали вывод войск США из САР ударом в спину

Giorgos Georgiou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Вооружённая коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) негативно восприняла решение американских властей вывести свои войска с территории Сирии.

Представитель курдского формирования заявил, что такие действия являются «предательством и ударом кинжалом в спину», сообщает Sky News Arabia.

Ранее News.ru писал, что отряды национальной самообороны курдов могли заключить соглашение с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) ради освобождения пленных американцев.

19 декабря американский лидер Дональд Трамп распорядился полностью вывести войска США из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Лидер страны также заявил о победе над боевиками ИГ на территории САР.


#сша #сирия
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