Курды назвали вывод войск США из САР ударом в спину

Вооружённая коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) негативно восприняла решение американских властей вывести свои войска с территории Сирии.
Представитель курдского формирования заявил, что такие действия являются «предательством и ударом кинжалом в спину», сообщает Sky News Arabia.
Ранее News.ru писал, что отряды национальной самообороны курдов могли заключить соглашение с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) ради освобождения пленных американцев.
19 декабря американский лидер Дональд Трамп распорядился полностью вывести войска США из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Лидер страны также заявил о победе над боевиками ИГ на территории САР.