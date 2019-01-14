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Сирийские курды хотят избавиться от пленных боевиков

Kurdishstruggle/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Курды САР планируют передать около тысячи пленных боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) властям стран их происхождения, заявил официальный представитель Сирийского Курдистана Ршад Биенаф.

Оружие сложили граждане 40 государств. Кроме радикалов, в рядах пленных есть и семьи бандитов, пишет РИА Новости. У задержанных обнаружили паспорта Таджикистана, Узбекистана и других стран — членов СНГ.

«Мы официально обращались ко многим странам, чтобы забирали своих граждан, судили их. Но отреагировали только несколько стран. Они забрали своих граждан. Остальные не ответили», — заявил дипломат.

«Своих» забрали ряд африканских стран, которые приняли решение не раскрывать подробности своих действий. Кремль также присоединился к процессу и возвратил в Россию детей и жён боевиков.

Ранее News.ru публиковал заявление президента США Дональда Трампа о начале вывода американских войск с территории Сирии. Политик пообещал, что Белый дом продолжит атаки с ближайшей военной базы, если боевики перегруппируются.


#сша #сирия #турция #курды
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