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Курды крадут сирийскую нефть и продают за бесценок

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Формирования курдов грабят сирийские нефтедобывающие платформы и сбывают чёрное золото за рубеж, забирая себе всю прибыль. Низкая цена продаваемой нефти обеспечивает им стабильно высокий спрос. Нанесённый курдами ущерб оценивается в триллион сирийских фунтов.

Курды контролируют восточную часть Евфрата, где расположена большая часть нефтеплатформ, и с каждым днём наращивают масштабы мародёрства. Хотя объёмы добычи нефти с их приходом в регион значительно снизились, поскольку они используют для этого максимально примитивные способы.

Эстафету в деле контрабанды нефти курды переняли у боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в России). По данным ФАН, США, поддерживающие курдов, получают свой процент от этого бизнеса. Кроме того, определённая доля выручки выплачивается лидерам бандитских группировок, которые до этого контролировали территорию. 

Ранее News.ru писал, что курды негативно восприняли решение властей Штатов вывести воинский контингент из Сирии. Они расценили намерения Белого дома как «предательство и удар кинжалом в спину».


#нефть #сирия #курды
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