Контролирующие Северную Сирию курдские силы подозреваются в «нефтяной» сделке с израильской стороной. Такие доводы приводит лояльная группировке «Хезболла» пресса, которая ссылается на попавшую к ней в руки израильско-курдскую переписку. По этим данным, канал связи между двумя сторонами обеспечил скандально известный израильский бизнесмен Мордехай Кахана, который ранее занимался программами гуманитарной помощи сирийцам. Кахана отрицает, что сделка с курдами существует. Однако его заявления не выглядят убедительными.

О том, что между Израилем и курдскими формированиями есть финансовые связи, сообщил базирующийся в Ливане таблоид Al Akhbar. По его данным, административные структуры «Демократических сил Сирии» (ДСС), многонационального альянса с курдской доминантой, вошли в контакт с израильскими посредниками. Одним из таких посредников, по данным издания, стал Мордехай (Моти) Кахана, проживающий в Соединённых Штатах. Al Akhbar приводит отрывки из письма, авторство которого приписывает властям Северной Сирии, а точнее — главе исполнительного совета Сирийского демократического совета ДСС Ильхам Ахмед. Автор послания, якобы адресованного Израилю, говорит о готовности увеличить добычу сырой нефти ради её последующей продажи еврейскому государству.

По нашим оценкам, добыча нефти составит около 400 тыс. баррелей в сутки, — говорится в письме, на которое ссылается издание.

mope.gov.krd

В пользу того, что Кахана близок к поддержке локальных властей Северной Сирии, говорит то, что принадлежащая ему неправительственная организация «Амалия» (фактически занимается спасением сирийских беженцев) открыла офис в сирийском Камышлы, одном из главных городов самопровозглашённого курдами государства. Данные о том, что между еврейским государством и курдами есть некие финансовые связи, появляются, пожалуй, впервые. Ранее циркулировала информация исключительно о том, что добываемая в курдских районах нефть нередко уходит в Иран. Власти Сирийского Курдистана не отрицали этого, объясняя сложившуюся ситуацию продажами Иракскому Курдистану, который, конечно же, не брезговал контрактами с Исламской Республикой.

В разговоре с Israel Hayom Кахана категорически отверг, что работает над поставками курдской нефти Израилю, однако не стал отрицать, что он действительно предпринимал попытки положить конец продажам сирийского «черного золота» Ирану. Кахана публично заявлял, что он выступает против иранского присутствия в Сирии, которая, по его словам, принадлежит исключительно сирийскому народу.

Мне важно сказать, что я не на службе у какой-либо стороны в этой ситуации, потому что у меня есть одна цель — демократическая, свободная и живущая в добрососедстве с Израилем Сирия. Я не служу Израилю, я гражданин США, — сказал он.

По его данным, курдские силы в настоящее время владеют 11 нефтяными скважинами в районах, которые остаются под контролем ДСС. Как известно, большинство запасов сирийской нефти сконцентрированы как раз на этих территориях.

Я не хочу, чтобы эта нефть попала в руки к Ирану или режиму Асада. Я хочу, чтобы Асад добирался на работу на велосипеде. Мордехай (Моти) Кахана, предприниматель

Моти Кахана известен своим участием в гуманитарных программах. Он возглавлял группу еврейских предпринимателей, которые занимались гуманитарной помощью тем сирийцам, которые проживали на подконтрольной оппозиции территории. Во время активной фазы вооружённого конфликта в Арабской Республике Моти Кахане и его соратникам удалось собрать 500 тыс. долларов ради этих целей. Израильский бизнесмен лично посещал южные провинции Сирии, которые до недавнего времени находились под контролем оппозиции.

Мы — евреи, мы — израильтяне, и мы не можем сидеть на месте, когда убивают женщин и детей, — говорил Кахана, сравнивая события сирийской войны с Холокостом.

Данные о сотрудничестве сирийских курдов и израильтян раньше касались исключительно военных тем. Так, проходили сообщения о подготовке агентами МОССАДа бойцов курдских формирований. Близкая к Ирану пресса утверждала, что десятки бойцов из Сирийского Курдистана должны будут отправиться в «оккупированный Израилем регион Палестины». Речь шла исключительно о представителях партии «Демократический союз» — ключевой политической силы на подконтрольных курдам территориях в Сирии. Израильская программа, по этим сообщениям, называется «Курдистанский Моссад». Её официальной целью стало то, чтобы научить защитников Рожавы (название самопровозглашённого курдского государства в Сирии) «проводить шпионские операции» против дестабилизирующих регион сил. Речь, конечно же, шла об Иране — главном противнике Израиля.