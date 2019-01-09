Куратор дела «о вмешательстве РФ в выборы» уходит в отставку

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Род Розенстайн

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, который курировал расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, планирует уйти из Минюста.

Решение принято на фоне предстоящего вступления в должность нового главы ведомства. Ожидается, что заявление об отставке будет подано в ближайшие две недели, сообщают зарубежные СМИ.

Роду Розенстайну перешло дело «о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и сговоре президента США Дональда Трампа с Москвой» после самоотвода экс-генпрокурора Джеффа Сешнса.

Сеншс был уволен в ноябре по указу президента США Дональда Трампа. Спустя месяц американский лидер выдвинул на должность главы Минюста Уильяма Барра. Судебный комитет Сената США на следующей неделе проведёт слушания по вопросу назначения Барра на должность генпрокурора.

Как сообщал News.ru, в Белом доме могут попытаться скрыть итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Он может представить свои выводы по «вмешательству РФ» в выборы в феврале, после чего «всё может пойти наперекосяк». Демократы, которые имеют большинство в Палате представителей, намерены представить отчёт Мюллера общественности. При этом Белый дом может попытаться воспрепятствовать передаче окончательного доклада Конгрессу для его дальнейшей публикации.