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Крышу дома Скрипаля в Солсбери будут разбирать военные

Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Муниципальные власти прислали соседям Сергея Скрипаля в Солсбери уведомление о том, что у дома и гаража экс-полковника ГРУ будут в скором времени сняты крыши. Это нужно для проведения более тщательных работ по устранению следов «Новичка», которым, как считается, были отравлены Скрипаль и его дочь.

Детективы считают, что они впервые вступили в контакт с ядом, когда прикоснулись к дверной ручке их дома по адресу: Christie Miller Road, 47.

В уведомлении отмечается, что работы будут проводить британские военные. Они займут две недели и будут проходить под специальным колпаком, которым накроют обе постройки.

«Все материалы будут упакованы и опечатаны на месте, прежде чем быть безопасно удалены из помещения», — говорится в письме, цитаты из которого приводит The Telegraph.

По завершении работ на объекты поставят новые крыши.

Ранее News.ru писал о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, сейчас проживают на юге Великобритании. Они хорошо защищены и ведут обычный образ жизни.


#скрипали #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #НОВИЧОК #Солсбери
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