Крупные военные учения пройдут в Венесуэле

https://news.ru/storage/news/4963070429eafe9f48b3c0904ff7bf3e/02e0b046-1e29-44b4-b055-04771ed08fb0_850.jpg Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении в феврале крупных военных учений в стране. Об этом он заявил, выступая перед Национальным учредительным собранием.

«Специальные гражданско-военные учения в честь Боливара и 200-летия конгресса в Ангостуре пройдут с 10 по 15 февраля», — цитирует Мадуро РИА Новости.

Конгресс в Ангостуре был созван Симоном Боливаром в феврале 1819 года и объединил противников испанского владычества в Южной Америке.

Как писал ранее News.ru, сотрудники службы национальной разведки Венесуэлы освободили главу оппозиционного парламента страны Хуана Гуайдо, которого задержали вблизи города Ла-Гуайра, когда он направлялся на политический митинг. 11 января Гуайдо заявил, что конституция Венесуэлы позволяет ему исполнять полномочия главы государства, а военные его в этом поддерживают. Он призвал граждан выйти на открытое народное собрание, чтобы найти путь для определения дальнейших действий после инаугурации Мадуро.