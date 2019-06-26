https://static.news.ru/photo/8de9c996-97e1-11e9-b46f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: president.gov.ua

Крупные украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019» начнутся с 1 июля в Одессе. Будут отработаны тренировки водолазов, артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп.

По легенде учений враждебные элементы попытаются заблокировать выход к морю с реки Дунай. Корабельно-катерный состав морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Чёрного моря, — сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Также в 2019 году планируется провести совместные учения с военными из Грузии и Румынии.

Как ранее писал News.ru, Минобороны РФ задействовало порядка 150 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и 35 кораблей и судов обеспечения во внезапной проверке Центрального военного округа.