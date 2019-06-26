Крупные украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019» начнутся с 1 июля в Одессе. Будут отработаны тренировки водолазов, артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп.
По легенде учений враждебные элементы попытаются заблокировать выход к морю с реки Дунай. Корабельно-катерный состав морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Чёрного моря, — сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Также в 2019 году планируется провести совместные учения с военными из Грузии и Румынии.
Как ранее писал News.ru, Минобороны РФ задействовало порядка 150 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и 35 кораблей и судов обеспечения во внезапной проверке Центрального военного округа.