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Крупного наркоторговца осудили в Белоруссии

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Белорусский суд приговорил гражданина Латвии к длительному тюремному заключению за торговлю наркотиками. Один из основателей международного картеля организовал поставку в страны Евразийского экономического союза более тонны гашиша.

Фигурант получил 15 лет. Отбывать срок ему придётся в колонии усиленного режима. К лишению свободы добавили конфискацию имущества, пишет РИА Новости.

Правоохранители ликвидировали преступную организацию в 2016 году. Под следствием оказались 16 задержанных. Среди них — граждане Белоруссии, Украины, Литвы и Молдавии. «Зелье» поставлялось в Восточную Европу из Испании.

Ранее News.ru сообщал о жительнице Москвы, устроившей в своей квартире притон в районе Тёплый Стан. Во время обысков у подозреваемой нашли три свёртка с героином, N-метилэфедроном и шприцы. Вместе с 45-летней женщиной попался мужчина. У него обнаружили пакетики с гашишем. Следственные органы возбудили уголовное дело.


#литва #наркотики #Белоруссия
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