Криштиану Роналду предстанет перед судом

Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предстанет перед испанским судом по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По предварительной информации, знаменитый спортсмен признает свою вину.
Португалец может получить двухлетний срок. Чемпиону Европы 2016 года предстоит погасить штраф — €19 млн, пишет РИА Новости. Заседание начнётся 21 января 2019 года в Мадриде.
Игрока обвинили в мошенничестве в период с 2011 по 2014 год на сумму около €15 млн. По данным правоохранителей, нападающий использовал подставные фирмы при получении дохода от имиджевых прав.
Ранее News.ru сообщал о рекорде пятикратного обладателя «Золотого мяча». В мае 2018 года Роналду в шестой раз сыграл в финале Лиги чемпионов, опередив по этому показателю легенду итальянского футбола Паоло Мальдини.