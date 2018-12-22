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Криштиану Роналду предстанет перед судом

Криштиану Роналду Massimiliano Ferraro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Криштиану Роналду

в мире [ версия для печати ]

Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предстанет перед испанским судом по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По предварительной информации, знаменитый спортсмен признает свою вину.

Португалец может получить двухлетний срок. Чемпиону Европы 2016 года предстоит погасить штраф — €19 млн, пишет РИА Новости. Заседание начнётся 21 января 2019 года в Мадриде.

Игрока обвинили в мошенничестве в период с 2011 по 2014 год на сумму около €15 млн. По данным правоохранителей, нападающий использовал подставные фирмы при получении дохода от имиджевых прав.

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Ранее News.ru сообщал о рекорде пятикратного обладателя «Золотого мяча». В мае 2018 года Роналду в шестой раз сыграл в финале Лиги чемпионов, опередив по этому показателю легенду итальянского футбола Паоло Мальдини.


#налоги #КриштиануРоналду
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