USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,731.56 $
МОСКВА-5°C21:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Москва и Пекин собираются вместе помянуть погибших солдат

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Делегация Общественной палаты России во время визита в КНР предложила китайским коллегам вместе отметить в этом году День Победы и провести памятные акции, сообщил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

«Советский Союз и Китай понесли самые большие потери во Второй мировой войне. Здесь, на территории Китая, есть захоронения наших воинов и объекты, связанные со Второй мировой войной», — цитирует дипломата ТАСС.

В ходе переговоров в Шанхае стороны обсудили вопросы социального расслоения, переработки мусора, развитие малого предпринимательства и инфраструктуры ЖКХ, а также защиту окружающего мира.

Ранее News.ru сообщал о рекордном уровне доверия между Москвой и Пекином. В 2018 году Кремль впервые пригласил Народно-освободительную армию Китая (НОАК) для участия в манёврах «Восток-2018». КНР также отметила крупные учения государств Шанхайской организации содружества «Мирная миссия — 2018» на полигоне РФ Чебаркуль.


#москва #россия #китай #ПОБЕДА #пекин
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
общество 14:59, 19 января 2019
Все долги россиян по ЖКХ призвали списать
политика 15:29, 18 января 2019
Рейтинг одобрения Путина продолжает снижаться
в мире 09:46, 15 января 2019
Китайцы вырастили хлопчатник на Луне
в мире 11:14, 8 января 2019
МИД КНР: Китай продолжит примирять Пхеньян и Вашингтон
экономика 15:16, 7 января 2019
Нефть идёт на рекорд на фоне переговоров США и КНР
Лента новостей
технологии 20:54
Роскосмос готов к созданию сверхтяжёлой ракеты «Енисей»
спорт 20:53
Аршавин увидел своих детей впервые за пять лет
спорт 20:44
Туктамышева окрестила себя «пожилой фигуристкой»
общество 20:40
Списание долгов с чеченцев сочли незаконным
в мире 20:36
Япония согласна обсудить переименование Японского моря
Другие новости
в мире 20:36
Япония согласна обсудить переименование Японского моря
в мире 19:59
Аукцион засекретил стоимость гибрида Джеймса Бонда
в мире 19:58
Новый акт самосожжения пресекли в центре Праги
в мире 19:47
Жители Болгарии финансировали террористов в Сирии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top