Москва и Пекин собираются вместе помянуть погибших солдат

https://news.ru/storage/news/8dcb274338431224cd9f0783f1f0e550/fe45d3c7-f138-4529-85f0-4a1f825cf54b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Делегация Общественной палаты России во время визита в КНР предложила китайским коллегам вместе отметить в этом году День Победы и провести памятные акции, сообщил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

«Советский Союз и Китай понесли самые большие потери во Второй мировой войне. Здесь, на территории Китая, есть захоронения наших воинов и объекты, связанные со Второй мировой войной», — цитирует дипломата ТАСС.

В ходе переговоров в Шанхае стороны обсудили вопросы социального расслоения, переработки мусора, развитие малого предпринимательства и инфраструктуры ЖКХ, а также защиту окружающего мира.

Ранее News.ru сообщал о рекордном уровне доверия между Москвой и Пекином. В 2018 году Кремль впервые пригласил Народно-освободительную армию Китая (НОАК) для участия в манёврах «Восток-2018». КНР также отметила крупные учения государств Шанхайской организации содружества «Мирная миссия — 2018» на полигоне РФ Чебаркуль.