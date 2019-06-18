https://static.news.ru/photo/dde760ca-91b5-11e9-84c1-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Кремль отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, с чего он начнёт свою встречу с Путиным. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, выпады главы Незалежной не произвели должного впечатления.

Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнёс в одном из интервью. Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего, — цитирует Пескова РИА Новости .

Он уточнил, что если диалог лидеров двух стран всё же состоится, то президент РФ начнёт его с правильных фраз.

Ранее News.ru писал, что Зеленский при встрече с Путиным в первую очередь намерен поднять вопрос о территориальной принадлежности Крыма и Донбасса. По его словам, регионы принадлежат Украине, а единственный способ вернуть их — сохранение в силе антироссийских санкций.