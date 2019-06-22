Кремль назвал условие отмены запрета на полёты авиакомпаний в Грузию. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для этого должна существовать гарантия безопасности российских граждан.
Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан, — цитирует его
РБК.
Как писал News.ru, ранее президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию, где с 20 июня продолжаются массовые протесты и беспорядки. Согласно данным Ростуризма, в стране находятся порядка 1,5 тысячи граждан России.