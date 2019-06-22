Фото: pixabay.com

Власти Грузии должны взять на себя ответственность за происходящие в стране беспорядки. Об этом заявил генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Андреас Михаилидис. По его словам, высшее политическое руководство знало во всех деталях порядок проведения генассамблеи МАП.

Я хочу констатировать, что процесс (проведения генассамблеи), который соблюдался, был полностью известен, в его деталях, политическому руководству страны и руководству парламента Грузии, — рассказал он РИА Новости. По его словам,...