https://static.news.ru/photo/3d745138-9f17-11e9-9db8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кремль будет ждать официальных итогов расследования о покупке голосов членов МОК. Любые заявления по этому поводу являются преждевременными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В любом случае подобные заявления должны на чём-то основываться, они не могут быть голословными и бездоказательными, — цитирует его ТАСС .

Он добавил, что речь идёт об очень серьёзных обвинениях, поэтому не нужно форсировать события, необходимо дождаться результатов расследования МОК.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, писал News.ru.