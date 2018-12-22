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Кравчук: военное положение на Украине имеет политические цели

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Введение военного положения на Украине преследовало политические цели. Такой позиции придерживается большинство жителей страны, заявил экс-президент Леонид Кравчук.

По его словам, таков результат анализа общественного мнения.

«На сегодня 56% граждан Украины считают, что мотивом были не агрессия непосредственная, не непосредственно вторжение, а именно политические цели», — сказал Кравчук в интервью RT.

Он уточнил, что вместе с экс-президентами Украины Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко обратился в Верховную раду с предложением «снять конфронтационную ситуацию».

Как отмечает Nation News, бывшие лидеры страны полагают, что такая ситуация могла бы возникнуть, если бы украинцы вместе с политическими силами заподозрили срыв избирательного процесса.

Президент Украины Пётр Порошенко ввёл военное положение 26 ноября. При этом, как сообщал News.ru, он установил особый режим не на всей территории страны, а только в 10 областях, которым «угрожает российская агрессия».


#украина #военноеположение #ЛеонидКравчук
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