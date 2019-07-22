Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает, что перед распределением тех или иных должностей в руководстве Верховной рады Украины партии должны сначала определиться со своим статусом.

Политик выразил надежду, что в президиуме Рады будут члены партии «Слуга народа». При этом он отметил, что представители оппозиции также должны занять определённые должности, сообщает «Интерфакс». Но у нас как-то...