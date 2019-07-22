Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что новая власть не должна назначать иностранцев на руководящие должности в стране.
Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов, — цитирует экс-президента NewsOne.
При этом он предложил привлекать иностранцев в качестве консультантов.
Как писал News.ru, Кравчук ранее возмутился высказываниями, которые позволяют себе представители команды президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, недопустимы ситуации, когда помощники высказывают разную позицию, тем более от имени главы государства.