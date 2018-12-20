Кравчук назвал имя будущего президента Украины

https://news.ru/storage/news/4451837ca37d6aa5ab56df8113adf939/f352e455-f3a8-492e-8061-40d270ad25b2_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Леонид Кравчук

Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал имя возможного победителя грядущих президентских выборов. Он подчеркнул, что ему нравится избирательная программа лидера партии «Батькивщина».

По словам политика, у Юлии Тимошенко были бы шансы на победу, если бы выборы проходили в настоящий момент. При этом он уточнил, что не знает, что будет во время президентских выборов 31 марта 2019 года.

Кроме того, он раскритиковал третьего президента Украины Виктора Ющенко, который призвал объединяться вокруг Петра Порошенко. По мнению первого украинского лидера, нельзя объединяться вокруг политика, стремительно теряющего рейтинг, сообщает ФАН.

Ранее News.ru писал, что Россия с уважением воспримет выбор украинских избирателей на предстоящем голосовании. Однако лишь в том случае, если оно будет свободным и демократичным, заявил замглавы МИДа Григорий Карасин. По словам дипломата, российская сторона настроена на нормализацию и развитие отношений между двумя странами на основе прагматичного взаимодействия и с учётом подлинных интересов двух народов.