USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,261 $   Brent54.98 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C04:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Кравчук назвал имя будущего президента Украины

Леонид Кравчук Sergey Kovalev/Global Look Press

Леонид Кравчук

в мире [ версия для печати ]

Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал имя возможного победителя грядущих президентских выборов. Он подчеркнул, что ему нравится избирательная программа лидера партии «Батькивщина».

По словам политика, у Юлии Тимошенко были бы шансы на победу, если бы выборы проходили в настоящий момент. При этом он уточнил, что не знает, что будет во время президентских выборов 31 марта 2019 года.

Кроме того, он раскритиковал третьего президента Украины Виктора Ющенко, который призвал объединяться вокруг Петра Порошенко. По мнению первого украинского лидера, нельзя объединяться вокруг политика, стремительно теряющего рейтинг, сообщает ФАН.

Ранее News.ru писал, что Россия с уважением воспримет выбор украинских избирателей на предстоящем голосовании. Однако лишь в том случае, если оно будет свободным и демократичным, заявил замглавы МИДа Григорий Карасин. По словам дипломата, российская сторона настроена на нормализацию и развитие отношений между двумя странами на основе прагматичного взаимодействия и с учётом подлинных интересов двух народов.


#украина #выборы #ПРЕЗИДЕНТ #ЛеонидКравчук
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
экономика 13:30, 20 декабря 2018
Путин сообщил о росте торгового оборота с Украиной
политика 13:17, 20 декабря 2018
Путин: действия Украины в Донбассе обречены на провал
политика 12:53, 20 декабря 2018
Путин: Украина хочет обострить ситуацию перед выборами
Лента новостей
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
в мире 00:41
Венесуэла и Колумбия обменялись высылкой послов
в мире 00:06
Cуд Линча становится преступлением в США
Другие новости
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
в мире 02:10
Сирия сомневается в намерении США вывести войска
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top