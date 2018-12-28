Красный Крест передал ЛНР более трёх тонн гумпомощи в 2018 году

https://news.ru/storage/news/3cd79d3d6030c123ee64958b67ce71d1/654c7e32-6356-462f-8e79-178c06f54501_850.jpg Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press

Международный комитет Красного Креста (МККК) передал жителям самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) более трёх тонн гуманитарной помощи.

Около 124 тыс. человек получили от комитета индивидуальные наборы и предметы гигиены. Также комитет раздал 158 т стройматериалов, 196 т кормов для животных, более 8 т медицинских предметов.

«Офис МККК в Луганске отстроил в этом году 11 домов, разрушенных во время конфликта, и предоставил для этих домохозяйств мебель, бытовую технику, хозяйственные принадлежности», — передаёт сообщение пресс-службы МККК РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, Международный комитет Красного Креста доставил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса гуманитарную помощь. Автоколонна из 21 грузовика перевезла более 380 т продуктов и предметов первой необходимости.