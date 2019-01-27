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«Красные платки» начали манифестацию за спокойствие во Франции

Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Манифестация нового общественного движения «красных платков» началась в Париже на площади Нации.

Акции присвоено название «Республиканский марш свобод». Члены движения призывают граждан Франции к диалогу, а «жёлтые жилеты» — покинуть улицы и начать обсуждать проблемы на общенациональных дебатах.

«Наша манифестация — это призыв к молчаливому большинству в стране. К тем людям, которые из-за происходящего вынуждены каждую субботу прятаться в своих домах», — заявил в эфире радиостанции France Info основатель движения Лоран Сулье.

Участники собираются пройти маршем от площади Нации до площади Бастилии. На акцию пришло несколько сотен человек, передаёт CNEWS. 

Акции движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В соседних европейских государствах также были зафиксированы аналогичные протестные движения. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил провести большие национальные дебаты, чтобы остановить протестные движения. Предполагается, что любой житель страны в рамках данной инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам миграции, налогов и демократии, писал News.ru. 


#Франция #акция #Париж #красныеплатки
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