Крах экономики Ливана грозит Ближнему Востоку катастрофой

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Чем опасны большие долговые обязательства Бейрута

Политическая неопределенность и неуверенный экономический рост в Ливане ставят вопрос о выживании экономики этого ближневосточного государства, имеющего напряженные отношения с Израилем и являющимся полем геополитической игры между Саудовской Аравией и Ираном. Ливан имеет одни из самых крупных долговых обязательств в мире. И надвигающийся финансовый крах ливанской экономики, вероятно, повергнет ближневосточный регион в еще больший хаос, прогнозируют аналитики.

За прошедший год риск суверенного долга в Ливане вырос на 280 базисных пунктов, достигнув отметки в 800. Это, как обращает внимание агентство Bloomberg, делает страну едва ли не худшей с точки зрения величины кредитных дефолтных свопов. Американский банк Goldman Sachs, несмотря на это, в своих оценках называет реструктуризацию государственного долга Ливана маловероятной. Вместе с тем нельзя не заметить, что аналитики банка уже обращают свое внимание на то, что именно возможный крах ливанской экономики будет означать для инвесторов.

«В условиях, когда по-прежнему нет значительных улучшений в плане политических, экономических и финансовых перспектив, вероятность финансового кризиса и суверенного дефолта растет», — утверждает экономист Goldman Sachs Фарук Сусса.

В его докладе говорится, что Ливан вряд ли сделает ситуацию устойчивой за счет фискальной корректировки, поскольку для этого потребуется резкое снижение процентных ставок или более высокие показатели экономического роста.

David Weyand/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Ливана не отрицают, что готовят план «финансовой коррекции», однако, по словам министра финансов страны Али Хасана Халила, в Бейруте «абсолютно не намерены трогать стоимость ливанских облигаций». Заявление министра появилось сразу после публикации Bloomberg. «Предложения (ливанского руководства по выходу из финансового кризиса. — News.ru) представляют собой кампанию по организации и управлению долгом и продвижению мер по реформированию, которые уменьшат его (долга. — News.ru) бремя», — цитирует телекомпания Al-Arabiya слова главы Минфина. Материал Bloomberg, где говорилось о реструктуризации внешнего суверенного долга Ливана, спровоцировал обвал стоимости долговых облигаций ближневосточной страны, обращает внимание агентство Reuters.

По данным Международного валютного фонда, в период с 2011 по 2018 год рост экономики Ливана составлял в среднем примерно 1,6%, по сравнению с 7%, которые наблюдались за предыдущий семилетний период. Все усугубляет непростая политическая ситуация вокруг формирования нового коалиционного правительства. Президент страны Мишель Аун поручил 24 мая политику Сааду Харири снова возглавить кабинет после того, как 6 мая прошли первые за 9 лет всеобщие выборы. Однако до сих пор усилия премьер-министра не принесли успеха: виной тому противоречия между сторонниками сближения с Сирийской Арабской Республикой и партиями прозападной ориентации. Временная отставка Харири, которая произошла в 2017 году, только усилила недоверие инвесторов к ливанской экономике, обращают внимание финансовые аналитики. Страна, являющаяся полем борьбы между Ираном и Саудовской Аравией, похоже, находится в тупике.

На этом фоне в Ливане проходят акции протеста против повышения цен на товары первой необходимости и ухудшения социальных условий. В конце декабря манифестации переросли в столкновения с полицией и силами безопасности. В последние дни 2018 года полицейским формированиям и армейским силам пришлось применять силу, чтобы предотвратить погромы, которые пыталась инициировать молодежь на торговой улице Хамра. Стычки проходили также в районе Табарис и на проспекте Бишары Хури в Бейруте. В заявлении армейских сил говорилось: «Армия признает право на мирные демонстрации и законность выдвижения социальных требований, но предупреждает, что активисты не должны прибегать к насильственным действиям и посягать на частную и государственную собственность». Не исключено, что продолжение политического и экономического кризиса в перспективе только усилит протестный потенциал ливанского общества.