Кот выволок кобру из дома на юге Индии, в котором находились дети его хозяина. Домашний питомец обнаружил ядовитую змею в коридоре и не позволил ей добраться до лестницы на второй этаж.
В схватке кот продемонстрировал хорошую реакцию, уворачиваясь от выпадов кобры. Ему потребовалось чуть больше минуты, чтобы схватить рептилию и в зубах вынести на улицу. Ролик, запечатлевший схватку, опубликован на
По словам хозяина дома Аруна Чандру, позже за коброй приехал змеелов.
Я всегда знал, что мой кот весёлый и умный, и только сейчас мы узнали, что он ещё и храбрый, — отметил мужчина.
Ранее News.ru сообщал, что сбежавший трёхметровый сетчатый питон ползает по Кембриджу. Его поисками заняты британские полицейские и ветеринарные службы. Полицейские обратились к жителям Кембриджа проявлять бдительность и быть осторожными, а также попросили сразу уведомить при получении любой информации о сбежавшей змее. Сетчатый питон — неядовитая змея. Длина крупнейших особей может достигать семи метров в длину.