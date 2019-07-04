https://static.news.ru/photo/5edd53fc-9e08-11e9-ae1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Julian Stähle/ZB/Global Look Press

Кот выволок кобру из дома на юге Индии, в котором находились дети его хозяина. Домашний питомец обнаружил ядовитую змею в коридоре и не позволил ей добраться до лестницы на второй этаж.

В схватке кот продемонстрировал хорошую реакцию, уворачиваясь от выпадов кобры. Ему потребовалось чуть больше минуты, чтобы схватить рептилию и в зубах вынести на улицу. Ролик, запечатлевший схватку, опубликован на YouTube .

По словам хозяина дома Аруна Чандру, позже за коброй приехал змеелов.

Я всегда знал, что мой кот весёлый и умный, и только сейчас мы узнали, что он ещё и храбрый, — отметил мужчина.

Ранее News.ru сообщал, что сбежавший трёхметровый сетчатый питон ползает по Кембриджу. Его поисками заняты британские полицейские и ветеринарные службы. Полицейские обратились к жителям Кембриджа проявлять бдительность и быть осторожными, а также попросили сразу уведомить при получении любой информации о сбежавшей змее. Сетчатый питон — неядовитая змея. Длина крупнейших особей может достигать семи метров в длину.