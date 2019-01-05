Космонавт РФ рассказал о политическом маразме в США

https://news.ru/storage/news/debfdc5c54b17b28cf2e5868f436682a/56dcc678-b937-4540-81a9-22ce9fe1f5b9_850.jpg Pavel Nemecek/CTK/Global Look Press

Павел Виноградов

Космическое агентство NASA приняло решение отложить визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. Герой России, космонавт Павел Виноградов уверен, что отмена встречи не скажется на российской космической программе отрицательно.

Он отметил, что это произошло из-за аннексии Крыма. По словам космонавта, это говорит о том, что политический маразм в Штатах зашкаливает и «поднялся до космических высот».

«Мы к ним напрашиваться не собираемся. Повторюсь, Рогозин и российский космос без NASA проживут совершенно спокойно, а вот Boeing и всем остальным, наверно, будет очень сложно», — подчеркнул Виноградов.

Космонавт уверен, что такие американские компании, как Boeing, заинтересованы в использовании российских инженеров. При этом платят специалистам из РФ в Соединённых Штатах «в 5−10 раз меньше», передаёт НСН.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос ждёт официальных объяснений от NASA по поводу организации визита в США руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина. Поездка чиновника оказалась под угрозой срыва.