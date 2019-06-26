https://static.news.ru/photo/de0c715a-9834-11e9-8b81-fa163e074e61_1024.jpg Константин Косачёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Парламентская ассамблея присвоила себе ряд полномочий, в том числе и по ограничению возможности работать в ассамблее для национальных парламентских делегаций. И то, что российская делегация накануне была восстановлена в полном объёме в своих правах показывает, европейцы наконец-то разглядели свою же собственную ошибку в уставе Совета Европы и регламенте ПАСЕ.

Так в интервью RT прокомментировал решение ПАСЕ принять резолюцию, которой подтверждаются в полном объёме полномочия российской делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Мы добились того, чтобы ассамблея — а следом и весь Совет Европы — вернулась к своим уставным началам. На таких условиях мы готовы работать в ПАСЕ. Но, самое главное, мы сохраняем возможность работать и в Совете Европы в интересах граждан России, — сказал Косачёв.

Ранее ПАСЕ приняла окончательное решение, отклонив несколько поправок к ранее выпущенной резолюции, и восстановила российскую делегацию в правах полностью.

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