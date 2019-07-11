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Руководитель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал прошедший накануне телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По мнению сенатора, проведённые переговоры можно только поприветствовать.

Диалог всегда лучше его отсутствия. А о содержании и результатах пока говорить, разумеется, преждевременно, дождёмся более подробных официальных комментариев, — сказал Косачев.

Ранее Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе украинской стороны, писал News.ru. Политики условились продолжать контакты в нормандском формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также главы государств обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины.