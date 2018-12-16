Косачёв: США вторгаются в дела суверенных партнёров

https://news.ru/storage/news/f7c92d18d283e87dfae6be02eee221d1/195b824c-441d-4b0a-8098-00f4fb12f839_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что призывы Соединённых Штатов к Германии отказаться от «Северного потока — 2» и к Европейскому Союзу объединить силы против агрессии РФ являются вмешательством в дела суверенных государств.

«Категоричное заявление США по „Северному потоку — 2“ с призывом к Германии отказаться от него, а к Евросоюзу — сплотить ряды „против российской агрессии“ — это явное и бесцеремонное вмешательство в дела суверенных партнеров, к которым США не имеют права иметь хоть какое-то отношение», — написал Косачёв на своей странице в Facebook.

По его словам, Россия считает попытки США доминировать деструктивными и опасными для всего мира.

Как ранее писал News.ru, представитель Госдепартамента США Роберт Палладино призвал Германию прислушаться к странам-соседям, которых пугает и беспокоит проект «Северный поток — 2».

Он напомнил, что принятая 12 декабря резолюция Европарламента осуждает строительство газопровода в обход Украины, а также напоминает о важности роли Киева в европейской сети энергопоставок.