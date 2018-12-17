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Косачёв: США опять вмешиваются в конфликт на востоке Украины

Миноброны Украины

в мире [ версия для печати ]

Желание Вашингтона осуществлять новые поставки вооружения Киеву является вмешательством во внутреннюю политику Украины, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Сенатора тревожит тот факт, что заявление спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера совпало с появлением информации о предполагаемом масштабном наступлении ВСУ на позиции сил самопровозглашённых ЛНР и ДНР, пишет ТАСС.

«Его цель может быть вполне простой — не победить защитников ДНР и ЛНР, а продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине под массированную демагогию про "российскую агрессию"», — заявил политик.

Украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря. При этом министр отметил, что в этом случае Россия даст незамедлительный ответ, однако воевать с Украиной Москва не намерена. РФ не следует разрывать отношения с Киевом, считает дипломат.

Ранее News.ru публиковал мнение главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова по поводу наращивания военного присутствия НАТО в Чёрном море. Он заявил, что Россия намерена жёстко реагировать на любые «безответственные выходки» США.


#сша #украина #россия #киев
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