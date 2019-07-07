https://static.news.ru/photo/cbbfada8-a08d-11e9-8a2b-fa163e074e61_1024.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Только Соединённые Штаты Америки могут спасти договорённости по иранской ядерной сделке, заявил руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев. По его словам, требования Тегерана по сохранению документа обоснованы с юридической точки зрения.

Политик добавил, что действия восточного государства вызывают сожаление, но не лишены «железной логики», пишет РИА Новости .

Так что мяч на американской стороне, и только она может спасти договорённости, кстати, сертифицированные Советом Безопасности ООН, — рассказал Косачев.

Сенатор отметил, что главное в сложившейся ситуации — не параметры степени обогащения урана, а готовность Тегерана вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВДП).

Ранее News.ru сообщал, что власти Ирана объявили о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.